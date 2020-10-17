За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели яблоки, морковь и пшено. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 5 по 12 октября в Нижегородской области средняя цена на яблоки снизилась на 1,1%, на морковь – на 2,9%, на пшено – на 1%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились цены на сливочное масло и репчатый лук. А вот значительно подорожала в регионе белокочанная капуста, сейчас её цена выросла на 10% за килограмм.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.

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