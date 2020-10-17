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Казанский съезд перекрыт для движения 17 октября

Там сейчас проводят благоустройство территории
Кристина БЕРБАСОВА
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Казанский съезд перекрыт для движения 17 октября

Казанский съезд перекрыт для движения 17 октября

Фото: Яндекс

В течение сегодняшнего дня, 17 октября 2020 года, будет перекрыто движение транспорта по Казанскому съезду в Нижнем Новгороде. Это связано с проведением благоустройства территории. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение будет ограничено с 08:00 до 22:00.

В связи с этими изменениями городской департамент транспорта призывает нижегородцев быть особенно внимательными при движении на дорогах и тщательно планировать свой маршрут перед выездом.

Также напомним, что до до 1 мая 2021 года перекрыто движение транспорта по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке.

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