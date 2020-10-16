На двух нижегородских рынка обнаружены нарушения по соблюдению мер против COVID-19

В Нижнем Новгороде ужесточился контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. За эту неделю было проверено восемь рынков, в двух из них зафиксированы нарушения. Об этом сообщили в Минпроме Нижегородской области.

- Нарушения связаны с отсутствием масок у продавцов. По каждому нарушению составлен протокол на индивидуального предпринимателя, - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Теперь, за нарушения указа «О введении режима повышенной готовности» владельцам рынков грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

С 25 сентября 2020 года в Нижегородской области проверили примерно 1000 объектов торговли и общепита на соблюдение указа губернатора региона Глеба Никитина.

«В общей сложности с середины апреля сотрудники Минпрома провели около 5 тысяч проверок и более тысячи профилактических бесед.

Мы видим, что проверки и профилактические беседы приносят результаты: в последнее время и организации, и посетители стали значительно более ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, - поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. - Это очень правильная тенденция, которая поможет нам снизить риски распространения инфекции.

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