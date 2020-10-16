Нижегородская область и Абхазия отмечают 10-летие сотрудничества

Сегодня, 16 октября, десять лет торгово-экономического и культурного сотрудничества отмечает Нижегородская область и Республика Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

С 2010 года наш регион поставляет в Абхазию фармацевтическую продукцию, моющие средства, изделия из стекла.

-Только за первое полугодие товарооборот Нижегородской области и Абхазии вырос в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2019-го и достиг 1,1 млн долларов, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, за долгие годы партнерских отношений Нижегородскую область часто посещали высокие абхазские гости. В ходе этих визитов были достигнуты договоренности, которые развивали двустороннюю связь. Так, например, в 2015 году было заключено соглашение между нижегородским и абхазским вузом.

- Особенно важно сотрудничество Нижегородской области и Абхазии на муниципальном уровне. Побратимские связи установлены между Нижним Новгородом и Сухумом, Арзамасом и Новым Афоном, Кстовским районом области и Гудаутским районом Республики, - добавил глава региона.

В 2018 году в Арзамасе местные жители приняли активное участие в фестивале культуры «Анакопия», приобщились к быту, традициям и культуре Абхазии.

Как рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, на празднование 800-летия Нижнего Новгорода ожидается прибытие знаменитого танцевального коллектива из Абхазии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!