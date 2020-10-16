В Приокском районе установили игровой комплекс по программе поддержки местных инициатив

Игровую площадку сделали в Приокском районе по программе поддержки местных инициатив. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В посёлке Луч, расположенном в Приокском районе, построили детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Игровой комплекс появился на территории посёлка по программе поддержки местных инициатив. На эти цели было выделено два миллиона рублей из бюджета области, города, спонсора и жителей.

Подрядчик выполнил работы в течение полутора месяца, за это время на благоустраиваемой территории уложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки и урны, а также создали поле для игры в футбол и волейбол.

Конечно, стоит отметить, что главным по проекту считается детский городок, на котором установлены различные качели, карусели, горки, песочницы и другие малые архитектурные формы.

- Нам построили все, что пожелали наши жители, они с удовольствием делают свой вклад и радуются результатам, - отметила председатель территориально-общественного самоуправления «Согласие» Антонина Мясникова. - У нас в поселке проживает почти 50 многодетных семей, в некоторых по семь-восемь детей. Так что площадка всегда будет занята и востребована.

Останавливаться на этом здесь не собираются, в дальнейшем посёлок Луч продолжит участвовать в программе поддержки местных инициатив.

- Будут появляться новые механизмы привлечения жителей, например, инициативное бюджетирование. Когда люди вкладывают свои средства, они и в проектировании, и в контроле участвуют, не допускают случаев вандализма, следят за сохранностью объектов, – поделился председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

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