Мошенники рассылают фейковые обращения к предприятиям от лица нижегородского правительства. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мошенники начали рассылать фейковые письма от лица правительства Нижегородской области в адрес руководителей предприятий. В своих обращениях они требуют оказать материальную поддержку в обустройстве палат неотложной помощи. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

- В адрес руководителей предприятия региона поступают письма якобы от правительства области с просьбой предоставить материальную поддержку на покупку медицинского оборудования для обустройства палат неотложной помощи, - рассказали в департаменте региональной безопасности. - Эти письма являются фейком. Никаких просьб о материальной поддержке правительство региона не направляет. В связи с этим просим руководителей предприятий оперативно сообщать в правоохранительные органы о поступлении в ваш адрес подобных писем.

В департаменте региональной безопасности предупреждают об этой опасности и просят своевременно обращаться в правоохранительные органы.