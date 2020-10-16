Улица Лоскутова будет перекрыта в Нижнем Новгороде 17 и 19 октября

На улице Лоскутова в Нижнем Новгороде временно перекроют движение. Проезд будет запрещен на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Участок дороги перекроют дважды: с 10:00 до 20:00 17 октября, а также с 14:00 до 22:00 19 октября. Причиной таких изменений станет проведение хоккейных матчей.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что 06:00 17 октября до 22:00 18 октября будет прекращено движение транспорта по улице Ближняя напротив дома №17к1 по улице Кузбасской в Канавинском районе.

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