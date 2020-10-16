Юные нижегородки стали победительницами всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Женская команда по футболу из Нижнего Новгорода заняла первое место в финальном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2020». Турнир проводились среди девочек 2009-2010 года рождения. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Соревнования проходили в Астрахани в период с 5 по 12 октября. В турнире приняли участие 11 сильнейших команд России.

В этом году спортивное мероприятие приурочено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Отметим, что в полуфинале нижегородки обыграли футболисток из Волгограда со счётом 8:0, а в финале не дали и единого шанса команде из Республики Татарстан. Наша команда одержала победу со счетом 5:0.

Лучшим бомбардиром турнира также стал игрок нашей команды Дарья Сорокина, забившая в 5 матчах 14 мячей.

- Детский спорт воспитывает здоровое поколение с правильными целями, привычками и жизненными ценностями. Я горд тем, что наши спортсменки показали лучший результат на всероссийском уровне. Надеюсь, эта победа станет лишь началом к новым спортивным достижениям, - поздравил футболисток министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов.

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