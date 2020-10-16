Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» открывает авиарейсы по четырём направлениям

Из Стригино авиакомпании Nordwind и Пегас Флай открывают полеты по четырем направлениям. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода

В конце октября из нижегородского «Стригино» будут открыты полеты еще по четырем направлениям. Перевозчиком выступит авиакомпания Nordwind совместно с Пегас Флай. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода.

Так, с 25 октября, прямые рейсы в Сочи будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 12:55 и приземляться на черноморском побережье в 15:25. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

В Калининград полёты будут совершаться два раза в неделю: отправление по понедельникам и пятницам – в 22:20, прибытие в самый западный город России – 23:50.

На направлении Санкт-Петербург полёты будут совершаться ежедневно. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 07:20, а прибывать в Северную столицу в 09:05.

Новые рейсы в Калининград и Санкт-Петербург станут доступными уже с 26 октября 2020 года.

Также с 27 октября авиакомпания приступит к выполнению рейсов в Уфу. Перелеты будут проводиться трижды в неделю : отправление из «Стригино» по вторникам, четвергам и субботам – в 22:20 по московскому времени. Прилет в столицу Башкортостана в 1:45 по местному времени.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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