Спортивные мероприятия будут вновь проходить без зрителей

В Нижнем Новгороде состоялось заседание Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона. Новой мерой по эпидемиологической безопасности стало решение ограничить доступ зрителям на спортивные мероприятия.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вход зрителей на спортивные мероприятия будет запрещен до 15 ноября, учитывая рекомендации санитарных врачей.

- Риски присутствуют, даже если большинство соблюдает требования безопасности. Сейчас крайне важно избегать мест массового скопления людей, - подчеркнул глава региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, также вузам и профессиональным учебным заведениям было рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

- Очень важно, чтобы занятия, не требующие очного присутствия студентов, проводились в дистанционном режиме. Это даст возможность защитить студентов и преподавателей, снизить нагрузку на общественный транспорт, - поделился губернатор.

Если же без присутствия в образовательном учреждении обойтись нельзя, то должны строго соблюдаться требования указа о режиме повышенной готовности.

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