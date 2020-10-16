В Нижнем Новгороде проверили кинотеатры на соблюдение мер против COVID-19

Нарушения исполнения указа о режиме повышенной готовности не выявлены. Фото: Департамент региональной безопасности Нижегородской области

В кинотеатрах Нижнего Новгорода не обнаружили нарушений по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

В ходе проверки специалистами департамента была проверена сеть кинотеатров «Синема парк» и «Империя грез» в торговых центрах «Рио», «Седьмое небо», «Небо», а также в кинотеатре «Орлёнок».

Так, в кинотеатрах соблюдается масочный режим и организован входной контроль посетителей, имеются дезинфицирующие средства, выдаются маски, нанесена разметка.

Продукты питания продаются в закрытой таре, производится дезинфицирующая уборка залов, в наличии имеются рециркуляторы воздуха, осуществляется термометрия сотрудников, а продажа билетов осуществляется не более того количества, которое установлено указом.

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