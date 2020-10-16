Нижегородцы с признаками ОРВИ обязаны носить маски во всех случаях нахождения вне дома

Люди с признаками респираторных заболеваний теперь обязаны носить маски во всех случаях при выходе из дома. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

- Главная задача сейчас - остановить распространение коронавируса. У этого заболевания очень много различных симптомов, которые легко спутать с сезонными недомоганиями, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, сотрудники образовательных учреждений обязаны не допускать заболевающих в классы, группы и аудитории. Нижегородские работодатели должны обеспечить изоляцию сотрудников с повышенной температурой и признаками простуды, обеспечить их транспортировку до дома.

При появлении острых признаков респираторных заболеваний необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медорганизаций и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

- Я дал поручение усилить работу социальных служб и волонтерских центров в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Очень важно, чтобы люди, которые вынуждены оставаться дома, могли воспользоваться различными видами помощи, - поделился Глеб Никитин.

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