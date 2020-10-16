Игорь Зотов и Михаил Иванов обсудили вопросы развития нижегородской ОЭЗ «Кулибин» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Зотова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова. Основной темой обсуждений стал вопрос развития особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Льготные условия ОЭЗ «Кулибин» снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в последующие 5 лет и до 14,5% — в дальнейшем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, - подчеркнул Михаил Иванов.

В основном на территории особой экономической зоны будут реализовываться проекты по химии и фармации. По плану, там появятся не менее 15 новых производств и более сотни рабочих мест. Сейчас ведутся работы с потенциальными инвесторами.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой освободить резидентов ОЭК «Кулибин» от уплаты транспортного налога на 10 лет и пониженные ставки по налогу на прибыль в областной бюджет. Такое решение должно позволить создать еще более конкурентоспособные условия ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность.

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