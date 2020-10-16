Три нижегородских магазина закрыты из-за угрозы распространения коронавируса

Три продуктовых магазина закрыты в Нижнем Новгороде из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Три продуктовых магазина опечатали за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе проверки специалистами Управления были закрыты магазин «Светофор» на проспекте Кирова, магазин «Пятерочка» на улице Совнаркомовская и магазин «Государь» на улице Генкиной.

Руководством данных торговых точек не было организовано проведение ежедневной термометрии сотрудников, в помещении отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а также был нарушен режим проведения дезинфекции помещений.

Сотрудники магазинов также не осуществляли контроль за соблюдением масочного режима покупателями.

- В связи с тем, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, были составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве.

Деятельность трёх магазинов будут временно остановлена до принятия решения судом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!