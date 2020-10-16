В Городецком и Борском районах проверили объекты торговли и общепита

В Городце и городе Бор проверили 47 объектов торговли и общепита. Представители Минпрома проверили соблюдение масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нарушения указа по противодействию распространения коронавируса были обнаружены всего в трёх объектах - в двух магазинах и одном ресторане.Так, на должностные лица были составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь им грозит штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей.

С 25 сентября 2020 года в ходе регулярных рейдов по соблюдению масочного режима было проверено свыше 900 организаций и составлено 28 протоколов о нарушениях.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, в настоящее время самыми частыми нарушениями мер безопасности считается обслуживание посетителей без маски или с приспущенной маской на подбородок. Кроме того, довольно часто в объектах торговли и общепита отсутствует антисептик для посетителей, а также стерта разметка для соблюдения социальной дистанции.

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