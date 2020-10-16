Видео пожара на складах в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели опубликовали видео пожара на складах в Нижнем Новгороде. Напомним, серьезный пожар этим утром вспыхнул в Сормовском районе Нижнего Новгорода – на улице Федосеенко загорелись склады. Общая площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 8:20 16 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Здание складов загорелось по адресу улица Федосеенко , дом 55а. Там горит складское помещение. Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара № 2. Сейчас объявлен ранг пожара № 3.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Сейчас к тушению возгорания уже привлечен пожарный поезд. Он начал работу с деcяти часов утра.

Что это за склады и кому они принадлежат, пока только выясняется. Также по-прежнему нет информации о погибших и пострадавших в результате этого пожара.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.