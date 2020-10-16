В нижегородском транспорте проверили выдачу бесплатных масок пассажирам старше 65 лет

Перевозчики выполнили поручение о бесплатном предоставлении масок пассажирам старше 65 лет Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В общественном транспорте Нижнего Новгорода проверили, как перевозчики исполняют указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина – о бесплатной выдаче масок для людей старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Все перевозчики выполнили поручение, у каждого водителя или кондуктора есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, - отметил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Нижегородцам напоминают, что маски помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Также в городе продолжаются ежедневные рейды на соблюдение масочного режима, их проводят сотрудники Минтранса совместно с полицейскими.

В ходе проверки состоявшейся в четверг, 15 октября, были установлены нарушения у трёх перевозчиков.

- В транспортных средствах находились пассажиры без масок, при этом водитель не информировал их о необходимости надеть средства индивидуальной защиты и не прекращал движения, хотя имеет на это право, - подчеркнул Артем Бафанов.

Теперь нарушителям указа может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей.

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