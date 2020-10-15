Больше восьми тысяч нижегородок в этом году прошли лечение от рака молочной железы

За восемь месяцев 2020 года в рамках программы ОМС лечение от рака молочной железы прошли 8 235 нижегородок. У 1732 из них это заболевание было выявлено впервые. Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

- Всем женщинам важно регулярно проходить профилактические мероприятия,- рассказала директор фонда Светлана Ермолова. - Кроме того, им стоит освоить простую методику самообследования молочных желез в домашних условиях. Ведь раннее выявление заболевания является главным условием сохранения полноценной здоровой жизни.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года бесплатно по ОМС пролечилось 9 074 больных. Впервые было выявлено 2 969 случаев.

- Все женщины по полису ОМС могут пройти ежегодный профилактический осмотр фельдшером или врачом акушером-гинекологом, сдать мазок с шейки матки для цитологического исследования , пройти маммографию обеих молочных желез в двух проекциях (в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года), - говорится в сообщении. – По данным статистики, за восемь месяцев 2019 года маммографическое обследование в Нижегородской области было проведено 57 082 женщинам.