Глеб Никитин: «Нижний Новгород стал «Беговой столицей России»

Сегодня в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с руководителем «Лиги героев» Ксенией Шойгу. Во время встречи она вручила ему Кубок беговой столицы России, статус которой завоевал Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Титул «Беговой столицы» Нижний Новгород получил по итогам полумарафона, прошедшего 2 августа, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Эксперты оценили суммарный спортивный результат с учетом соотношения числа участников и населения города. Полумарафон стал первым масштабным спортивным событием региона после пандемии. В нем смогли участвовать свыше четырех тысяч человек.

Напомним, сейчас в стране реализуется национальный проект «Демография». Он включает в себя федеральный проект - «Спорт – норма жизни».

- Перед нами стоит задача развивать как массовый, так и профессиональный спорт, - напомнил Глеб Никитин. - Для этого строятся новые спортивные объекты и модернизируются существующие. Большие успехи заметны в профессиональном спорте – после возобновления спортивного сезона нижегородцы завоевали более ста медалей. Большую часть из них получили легкоатлеты и гребцы.