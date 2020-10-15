План животноводческого хозяйства перевыполнен в Нижегородской области

План по заготовке кормов для скота перевыполнен в животноводческих хозяйствах региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Кормозаготовительная кампания в регионе практически завершилась. Её результаты свидетельствуют о том, что нам удалось заложить хорошую основу для животноводства, – подвёл итог глава региона.

По словам губернатора, на сегодняшний день на одну условную голову скота в среднем заготовлено по 31 центнеру кормовых единиц грубых и сочных кормов. Эти показатели на 6 центнеров больше плановых.

– Регион продолжает наращивать производство молока: за девять месяцев текущего года сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства произвели почти 440 тысяч тонн – это на 4,3% больше, чем в 2019-м. Важно сохранить тенденцию. И одним из факторов здесь является наличие прочной кормовой базы, – добавил Глеб Никитин.

Более того, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов сообщил, что за 9 месяцев 2020 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,5 тысячи.