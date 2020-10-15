В Дзержинске проверили организацию питания в школах Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

14 октября исполняющий обязанности главы города Дзержинск Глеб Андреев и заместитель главы города Ольга Жаворонкова проверили организацию питания городских школ. Комиссия навестила школы № 3 и № 40. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Нам было важно проверить, как технически организован процесс питания, а также узнать мнения потребителей, то есть самих ребят. Впрочем, о нём красноречивее всего говорят пустые после завтрака тарелки школьников. Это значит, что качество еды ребят устраивает. Технически процесс тоже организован неплохо – учитель после урока лично отводит ребят в столовую, контролирует, чтобы они помыли руки, не создавали беспорядок в очереди, все успели покушать и убрать за собой, – прокомментировала итоги обхода Ольга Жаворонкова.

Участники проверки отмечают, что за последние годы качество питания существенно изменилось в лучшую сторону. Социальный педагог школы № 40 Наталья Соколова тоже это подтверждает. Она работает в школе уже 20 лет и почти все эти годы является членом комиссии, контролирующей работу школьной столовой.