Сквер «Солнечный» в селе Чернуха открыли после благоустройства Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство сквера "Солнечный" завершилось в селе чернуха Кстовского района. Работы проведены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В торжественном открытии сквера участвовал исполняющий обязанности главы администрации Кстовского муниципального района Андрей Чертков. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Ещё недавно здесь был пустырь, а сейчас это удобная, комфортная и интересная по своему наполнению территория. Для жителей появилось прекрасное место отдыха. В этом году в Кстовском районе в рамках нацпроекта благоустроено шесть общественных пространств. Три уже были открыты, остальные готовят к сдаче к концу октября. Мы планируем участвовать в подобных проектах и в следующем году и постараемся увеличить количество благоустроенных территорий, сделав акцент на приведении в порядок дворов, — отметил Андрей Чертков.

На территории сквера установили спортивную площадку, детскую игровую площадку, сцену для проведения праздничных мероприятий, скамейки, а также обустроили удобные пешеходные дорожки.