Стартовал приём заявок на бесплатные цифровые сертификаты об образовании

С 15 октября стартовал приём заявок на бесплатные персональные цифровые сертификаты. Бесплатное обучение на курсах по цифровому маркетингу, программированию, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут пройти 33 тысячи россиян из 48 регионов страны. И в том числе, из Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Персональные цифровые сертификаты стали выдаваться от государства с 15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Подать заявку на получение сертификата можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика».