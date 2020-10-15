Ещё 281 заражённый коронавирусом выявлен в Нижегородской области

За сутки в регионе установлен ещё 281 случай заражения коронавирусом. На 15 октября общее число нижегородцев с диагнозом «COVID-19» составляет 35 908 человек. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно данным регионального Минздрава, на сегодняшний день полностью выздоровели ранее заражённые коронавирусом 30 050 жителей области. За минувшие сутки выписаны 133 человека.

Находятся на амбулаторном лечении сейчас более 3 тысяч человек, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие 2,1 тысячи человек лечатся в больницах, а 41 человек помещён в обсерватор.

Напомним, ранее сообщалось, что Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. А именно, возобновилась обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Помимо этого, ужесточены меры по контролю за соблюдением масочного режима в транспорте, магазинах и общепите. А буквально на днях стало известно, как будут работать кафе и рестораны.