Повредившему фонтан вандалу грозит срок до 10 лет

Весной этого года кто-то серьёзно повредил фонтан на проспекте Ильича Автозаводского района, который был реконструирован по концессионному соглашению администрации Нижнего Новгорода с ООО "Городские инженерные системы". Неизвестный выломал и похитил 22 светильника, 3 форсунки, а общий материальный ущерб составил 425 000 рублей. На сегодняшний день вандал задержан сотрудниками полиции.

– Сразу после такого акта вандализма мы написали заявление в полицию, – рассказал генеральный директор ООО "Городские инженерные системы" Сергей Быченков. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Задержаным оказался уже судимый ранее 35-летний житель Нижегородской области. В ходе выяснений обстоятельств было установлено, что светильники и форсунки он после продал на Московском вокзале за небольшую сумму. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.