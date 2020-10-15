ФОТО: Пресс-служба НГТУ Студенты политеха очистили от мусора 2 гектара Александровского сада

Ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» в этом году была перенесена с апреля на октябрь и наконец состоялась в Нижнем Новгороде. Студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева очистили от мусора 2 гектара Александровского сада в Нижнем Новгороде, закупили канцтовары в благотворительный фонд помощи детям, а также приобрели и доставили корма для животных в приют «Верные друзья». Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Неделя добра» этого года взяла своё начало прямо в Международный день мира. По случаю чего Студенческий совет политеха придумал флешмоб. По их задумке все желающие могли изготовить по инструкции бумажного журавлика – символ этого праздника, выложить фото с ним в социальные сети или подарить близкому.

Напомним, «Весенняя неделя добра» проводится ежегодно по всей России. Акция добровольческая, её цель – продвижение идеи добровольчества, укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества и органами государственной власти в совместном решении социальных проблем.