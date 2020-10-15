Нижегородцев пригласили на вебинар о молодежном предпринимательстве

15 октября министерство экономического развития России совместно с корпорацией «Синергия» проведет вебинар «Мой бизнес». Он будет посвящен вопросам развития молодежного предпринимательства. Об этом сообщает министерство экономического развития России.

- На вебинаре будут рассматриваться следующее вопросы: предпринимательское образование, современные инструменты построения личного бренда, правовые аспекты молодежного предпринимательства, цифровизация и сфера IT, - говорится в сообщении. - На этом вебинаре приглашенные эксперты поделятся своим опытом и расскажут, как сделать свой бизнес прибыльным. Среди спикеров будут директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС при президенте РФ, директор программы GlobalManagementChallengeRussia Вячеслав Шоптенко, эксперт по мотивации персонала для малого и среднего бизнеса, единственный в России сертифицированный тренер по программе Entrepreneurshipmotivationtrainer Ирина Сазонова и член оргкомитета Всероссийского конкурса «Приоритеты роста» Анна Кровякова.

Участие в вебинаре бесплатное. Программа доступна по ссылке, а трансляцию можно увидеть по ссылке