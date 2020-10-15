Представитель Татарстана в Нижегородской области отметил вклад департамента внешних связей в партнёрство двух регионов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Нижегородской области Айрат Усманов вручил памятный знак «100 лет образования Татарской АССР» директору департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольге Гусевой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородского региона.

Вручая медаль, Айрат Усманов выразил признательность главе ведомства за вклад в развитие выгодных взаимоотношений между регионом и Республикой.

– Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Нижегородской области и органы исполнительной власти Республики Татарстан встречают полное взаимное понимание и поддержку всех проектов, направленных на развитие плодотворного сотрудничества между двумя регионами, – прокомментировал Айрат Усманов.

Ольга Гусева, свою очередь, поблагодарила за памятный подарок и высокую оценку деятельности департамента внешних связей.