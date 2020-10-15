Почти 3,5 тысячи нижегородских школьников с сентября участвуют в проекте «Билет в будущее»

Почти 3,5 тысячи нижегородских школьников в сентябре присоединились к проекту «Билет в будущее» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За прошедший сентябрь участниками проекта "Билет в будущее" стали почти 3,5 тысячи школьников Нижегородского региона. Суть проекта заключена в ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов и реализуется он по нацпроекту "Образование". Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

В министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области рассказали, что для участия в проекте нужно зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru, пройти онлайн-тестирование на определение сферы интересов, а после этого записаться на профессиональные пробы.

— Опытный наставник не только расскажет о профессии, но и познакомит с ней на практике. А результатом участия станет получение индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательной траектории, — добавили в министерстве.

Мероприятия проходят на базе 10 площадок региона. К примеру, Нижегородского губернского колледжа, Арзамасского техникума строительства и предпринимательства, Дзержинского педагогического колледжа и других.