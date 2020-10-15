Глеб Никитин провёл рабочую встречу с Леонидом Михельсоном

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл деловую встречу 14 октября в Москве с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В течение встречи сторонами обсуждалось сотрудничество Нижегородской области с компанией ПАО «НОВАТЭК» в сфере энергетики. По словам Глеба Никитина, мы имеем огромный интерес в том, чтобы привлечь к этому сотрудничеству как можно больше нижегородских поставщиков. Компания «НОВАТЭК» не просто является технологичной и использует современное оборудование. Вместе с тем, она ещё и сотрудничает с ведущими российскими предприятиями и научными институтами и создаёт инновации. В этом сотрудничестве Нижегородская область должна использовать весь свой интеллектуальный потенциал. А также губернатор Нижегородской области добавил, что проекты в сфере энергетики особо важны в работе Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня, который создавался по нацпроекту "Наука".

— У нас есть всё необходимое для того, чтобы развивать это направление сотрудничества. Нижегородская область сыграла огромную роль в «атомном проекте» и, как следствие, в освоении Арктики. Сегодня, опираясь на заложенные в прошлом веке традиции, мы готовы создавать новые продукты, способные развивать экономику страны, — добавил Глеб Никитин.