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Глеб Никитин: «На поддержку нижегородских предприятий выделят 80 миллионов рублей»

Поддержка предусмотрена для участников национального проекта
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Из областного бюджета выделят 80 миллионов рублей на поддержку предприятий, ставших участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержки занятости населения». Прием документов на участие в отборе продлится до 13 ноября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Работа по этому нацпроекту в регионе идет опережающими темпами, - пояснил Глеб Никитин. - Показатель по числу предприятий-участников проекта у нас перевыполнен более чем на 50%. Сейчас в нацпроекте уже участвует 121 компания. Ожидаем, что до конца года присоединится еще несколько предприятий.

Как отметил Глеб Никитин, предприятия смогут получить субсидии на покупку оборудования, купленного в рамках внедрения на предприятиях инструментов бережливого производства. Также будут компенсироваться затраты на приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования.

- Субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. – Каждое предприятие сможет получить до пяти миллионов рублей. В прошлом году такие субсидии получили 24 предприятия.