Названы кандидаты на пост мэра Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Нижнего Новгорода. Всего поступило три заявления. Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ городской Думы.

- В конкурсную комиссию поступили заявления от исполняющего обязанности главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, генерального директора ОО «Нижний Град» Германа Карачевского и нотариуса Кирилла Лазорина, - говорится в сообщении. - Двое последних являются депутатами городской думы седьмого созыва. Сам конкурс по отбору кандидатов состоится 21 октября 2020 года.

До начала конкурса комиссия должна проверить всю полноту и достоверность представленных сведений о кандидатах. После этого будет принято решении о допуске претендентов к участию в конкурсе.

В состав конкурсной комиссии вошли заместитель председателя Думы Владимир Тарасов, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина, председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман, председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович и председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина.