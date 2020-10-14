ФОК в Ветлуге планируется открыть в 2021 году

В Ветлуге подрядчик завершил возведение монолитного каркаса здания ФОКа и приступил к возведению второго этажа. Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области». Ввести в эксплуатацию комплекс планируется в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Ветлужане давно ждали строительства ФОКа, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Его возведение сделает спорт в городе доступнее, а жизнь местных жителей - комфортнее. Эти задачи для нас в приоритете. Они же определены как базовые в национальном проекте «Демография».

Как сообщается, за строительством комплекса будут следить не только специалисты, но и местные жители. На первом этаже будет оборудован универсальный спортзал, помещения для занятий настольным теннисом, восточными единоборствами и хореографией. На втором этаже местных жителей будет ожидать бассейн с тремя чашами.