Мэрия отказалась принимать благоустройство парка Станкозавода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин обнаружил недоделки в благоустройстве парка Станкозавода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, благоустройство парка в Ленинском районе проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Учитывая, что рядом расположены жилые дома и школа, там было решено установить детские и спортивные площадки. Также там появились площадки для выгула собак, парковые скамейки и велопарковки. Кроме того, там высадили молодые деревья и кустарники, восстановили «ракушку» и оборудовали единственную в городе площадку для паркура.

- Во время инспекции там были обнаружены недоработки, - пояснил Дмитрий Сивохин. – В частности, там не доделано освещение. Поэтому я не буду принимать работу.

На устранение недоделок и установку освещения подрядчику дали время до пятницы.

Напомним, в этом году благоустройство проходит на 33 общественных территориях. Большинство из них уже сданы, и заказчики их приняли.