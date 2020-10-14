Международное добровольчество становится популярнее в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодёжь Нижегородской области всё активнее вовлекается в добровольческую деятельность. Более того, особый интерес проявляют иностранные студенты региона. Этим поделилась директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

– В конце сентября в 5 муниципалитетах нашей области проходил проект «Передвижной волонтёрский лагерь». В группу молодых активистов Нижнего Новгорода вошли студенты из Молдовы, Йемена, Египта, Индонезии и Турции. Ребята обменялись опытом со специалистами районных волонтёрских организаций и приняли участие в акции «Осенняя неделя добра», совершив много полезных дел для жителей нашего региона, – добавила она.

А также высказала мнение, что такого рода проекты сказываются очень положительно на формировании навыков межнационального общения у молодого поколения, на их толерантности к многообразию мировых культур.

В ведомстве добавили, что в формате лагерной смены ежегодно встречаются и общаются делегации нескольких стран дальнего и ближнего зарубежья. Они собираются в детском центре «Лазурный». Участники международной смены воплощают проекты помощи социальным учреждениям Нижегородской области.

– Говоря о волонтёрской практике в Нижегородской области, в которой участвуют зарубежные регионы-партнёры, нельзя не упомянуть проект «Добровольный социальный год». За 30 лет развития наших отношений с землёй Северный Рейн – Вестфалия (Германия) многие представители немецкой молодёжи прошли волонтёрскую службу в социальных и медицинских учреждениях Нижегородской области, – сообщила глава департамента.