Две школы и 142 класса закрыты на карантин в Нижегородской области

На сегодняшний день в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по коронавирусу две школы: Лопатинская школа в Сергачском районе, где обучаются 55 детей, закрыта по распространению ОРВИ, и Октябрьская школа в городе Бор, в которой числятся 708 учеников, закрыта по причине коронавируса. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин на своей странице в Инстаграм.

Вместе с тем, закрыты 142 класса в 46 школах региона. 119 из них находятся в Нижнем Новгороде в 26 школах, оставшиеся — в области.

Основной прирост наблюдается в закрытии школ Нижнего Новгорода.

Детские сады карантин тоже не обошёл стороной. В Воротынском районе полностью закрыты два сада: один на 27 детей, другой — на семь.

Также закрыты 59 групп в 34 детских садах, среди них 34 нижегородские группы из 25 учреждений.

В учреждениях среднего профессионального образования карантина нет. В ВУЗах — одна группа.