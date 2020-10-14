В трёх районах Нижегородской области закрываются отделения налоговой службы

С 17 октября будут закрыты отделения налоговой службы в Чкаловске (Лесозаводской проезд, дом 6), в Ковернино (улица Чкалова, дом 21), в Сокольском (улица Приовражная, дом 5), в посёлке Вача (улица Больничная, дом 13), в Сосновском (улица Комсомольская, дом 21) и в Княгинино (улица Аграрная, дом 4). Об этом сообщило Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

В полном объёме оказание государственных услуг налогоплательщикам будет осуществляться в головных офисах этих отделений: на улице Пролетарской, дом 17 в Городце, на улице Куйбышева, дом 49 в Павлово и на улице Мичурина, дом 59 в Лысково.

Помимо этого, те же услуги можно получить в территориальных МФЦ. На настоящий момент в них доступны 20 услуг налоговой службы.

А также напомним, что получить большую часть услуг налоговой службы возможно без посещения инспекции: в электронном виде, с помощью более 50 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, либо через Портал госуслуг.