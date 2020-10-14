Два дома культуры отремонтировали в Богородском районе

В Богородском районе Нижегородской области отремонтировали два сельских дома культуры. Работы проводились в рамках нацпроекта "Культура". Информацией об этом поделился губернатор региона Глеб Никитин.

Суммарно на ремонт было направлено 1,7 млн рублей, по словам губернатора.

В Доме фольклора в селе Алешково обновили зрительный зал и отопительную систему. Кроме того, в Центре досуговой деятельности посёлка Центральный тоже отремонтировали зрительный зал.

– Зрительные залы этих учреждений давно нуждались в обновлении. Благодаря участию в нацпроекте «Культура» теперь концерты и встречи будут проходить в комфортных и светлых помещениях. Всё это способствует повышению качества услуг и активному участию жителей в культурных событиях, – пояснила начальник управления культуры администрации Богородского района Ирина Чистова.

– У каждого учреждения культуры своя история и свои традиции. В прошлом году Алешковский дом фольклора отметил 25-летие. Он стал любимым местом встреч жителей села и соседних деревень. К сожалению, пока проведение массовых мероприятий ограничено, чтобы защитить здоровье людей, и работа в основном ведётся в формате онлайн. Но все мы понимаем – это временная мера, и важно продолжать реализацию национальных проектов, которые позволят улучшать качество жизни во всех уголках региона, – подчеркнул Глеб Никитин.