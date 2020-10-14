Горячая линия по правовым вопросам для незрячих и слабовидящих пройдёт в Нижегородской области

Для незрячих и слабовидящих людей нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» проведёт горячую телефонную линию по правовым вопросам. Она состоится 15 октября. Об этом сообщили в департаменте социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода.

Дата проведения события выбрана неслучайно. 15 октября — международный день белой трости. Уже почти 100 лет девиз международного праздника звучит как «толерантность, равноправие, интеграция», а его идея заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к трудностям и проблемам инвалидов по зрению.

Бесплатный номер телефонной линии: 8-800-550-46-80.

С 10:00 до 16:00 можно будет получить консультацию опытного юриста по вопросам установления инвалидности, формирования ИПРА, обеспечения ТСР, получения образования, защиты прав потребителей, а также по вопросам в сфере трудового и жилищного законодательства.