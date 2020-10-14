Еще 277 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки было зафиксировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 35 627 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В настоящее время около трех тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - сообщили в ведомстве. – Более 2,1 тысяч нижегородцев госпитализированы. 37 человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика – за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 203 человека. Общее число выздоровевших составляет 29 917 человек.

Напомним, на территории Нижегородской области введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Одновременно с этим в регионе ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В первую очередь, речь идет об общественном транспорте и магазинах.

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