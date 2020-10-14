Нижегородская сборная художественных гимнасток успешно выступила в Москве Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 8 по 12 октября в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошли Кубок России и Международные соревнования Россия-Беларусь по художественной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородскую область представляла команда в составе Дарьи Смирновой, Софии Сидоровой, Златы Снежицкой, Яны Хрусталёвой, Елизаветы Жилкиной и Полины Крупновой. В групповых упражнениях наш регион занял почётное второе место.

Помимо групповых упражнений, нижегородские спортсменки заняли почти весь пьедестал Кубка России по итогам индивидуального многоборья. Дина Аверина стала лучшей с результатом 104,10 балла. Арина Аверина заняла второе место со итоговым баллом в 102,65.

Одновременно с Кубком России прошёл международный турнир, в котором Дина Аверина завоевала первое место в личном многоборье, в упражнениях с обручем и мячом. Арина Аверина удостоилась первого места в упражнениях с лентой и булавой, а второго — в личном многоборье.