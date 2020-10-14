Юрий Шалабаев участвует в конкурсе на пост мэра Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подал документы на участие в конкурсе на пост мэра Нижнего Новгорода. Информацией об этом поделилась администрация города.

Полномочия главы города Юрий Шалабаев исполняет с мая этого года. Он занял эту должность после Владимира Панова, ушедшего с поста досрочно. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверил, что Юрию Шалабаеву однозначно стоит поучаствовать в конкурсе на должность мэра города.

Отбор кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября. Решение было принято на заседании городской Думы. А приём документов от других претендентов пока не окончен и продлится до 14 октября включительно.

Напомним,что согласно Уставу города Нижний Новгород, если полномочия главы города были сложены досрочно, Дума назначает конкурс по отбору кандидатур на должность мэра и избирает его.