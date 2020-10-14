В Росгвардии рассказали, как нижегородский стрелок получил разрешение на оружие

Нижегородский стрелок Данила Монахов получил разрешение на ношение охотничьего ружья в полном соответствии с законодательством. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

- Данилой Монаховым в соответствии с федеральным законодательством были предоставлены все необходимые документы, - заверили в ведомстве. – В том числе заявление, паспорт, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний, медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, охотничий билет от 4 августа 2020 года и документы о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием.

К слову, накануне нижегородские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в связи с нарушениями при получении оружия. Сейчас расследование этого дела продолжается.

Напомним, трагедия произошла 12 октября около четырех часов дня. В результате массового расстрела трое местных жителей были убиты. Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сам 18-летний стрелок был найден мертвым утром 13 октября в 200 метрах от места происшествия. По предварительным данным, он покончил с собой.