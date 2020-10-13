Просветителя экологического образования Маргариту Ушакову поздравили с юбилеем

Министерство экологии региона поздравило с юбилеем организатора первого в стране детского экологического лагеря Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Организатор первого в стране детского экологического лагеря Маргарита Ушакова отметила свой 85-летний юбилей. Её вклад в экологическое образование и воспитание неоценим. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За свою жизнь Маргарита Михайловна воспитала десятки биологов, которые в нынешние дни занимаются охраной природы. Вместе со своими учениками она часто ходила в различные экспедиции, где собирала сведения о животных, птицах и растениях региона. Однажды Маргарита Ушакова совместно с воспитанниками обнаружила особую находку - новый для области вид земноводных – сибирского углозуба.

Маргарита Михайловна Ушакова является ветераном труда, награждена знаком «За охрану природы России», она - почетный член Союза охраны птиц России. Она также является автором Красной книги Нижегородской области. На её счету 15 книг и учебных пособий, которыми сейчас активно пользуются в эколого-образовательном процессе.

- Мы ценим таких педагогов, как Маргарита Михайловна. Сейчас экологическое воспитание очень важно. Оно является частью национального проекта «Экология». Привить детям любовь к природе, научить их заботиться об окружающей среде могут только учителя, которые сами болеют душой за свое дело и бережно относятся к животным и растениям, - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

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