Почти 640 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа

Прививочная кампания в Нижегородской области продолжается – на сегодняшний день вакцинацию от гриппа 2020 прошли уже 639 082 жителя региона. Об этом сообщает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Обезопасить себя от болезни можно, сделав бесплатную прививку в районной поликлинике. Кроме того, вакцинация проводится организованным путем на предприятиях и в учреждениях.

- Например, детям прививки делают в дошкольных учреждениях или в школах при наличии письменного согласия родителей на проведение вакцинации. Несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения, прививают в поликлинике по месту жительства, студентов - по месту учебы, - рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Отметим, что чем больше человек будет вакцинировано от гриппа, тем больше защищены будут люди, которым нельзя делать прививки, потому что есть такое понятие, как коллективный иммунитет.

Кроме того, вакцинацию проводят и на дому. Мобильные прививочные бригады выезжают к людям в возрасте 65 лет и старше, а также лицам из группы риска.

С 23 сентября 2020 года в Нижегородской области мобильные бригады также работают и в крупных торговых центрах, чтобы у каждого желающего была возможность защитить своё здоровье.

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