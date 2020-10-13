137 участков дорог отремонтировали в Нижегородской области за этот год

713 км дорог отремонтировали в Нижегородской области в рамках национального проекта Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области отремонтировали 713 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новое дорожное покрытие появилось уже на 137 участках. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,6 миллиона квадратных метров - это 98% от годового объема, поделился глава региона. - Участки, на которых работа продолжается, находятся на особом контроле у регионального Минтранса.

Отметим, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы необходимо произвести увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

Благодаря рациональному распределению ресурсов и применению современных технологий, подрядчики смогли оперативно приступить к ремонту дорог весной 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!