В Дзержинске проверили соблюдение мер по защите от коронавируса в ТЦ и общественном транспорте

В Дзержинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Фото: Администрация Дзержинска

В Дзержинске провели очередные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Об этом сообщает администрация Дзержинска Нижегородской области.

В ходе проверочных мероприятий представителями администрации города и полицией было проверено 35 торговых точек и 11 автобусов. Кроме того, патруль провёл разъяснительные беседы о необходимости мер индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Отмечается, что основная цель проверок заключалась в повышении уровня ответственности горожан, а также информировании о необходимых мерах защиты.

- Отказ от ношения масок в магазинах влечёт за собой привлечение к административной ответственности предприятий торговли, поэтому мы просим покупателей реагировать должным образом на просьбу персонала надеть маску в торговых помещениях, - подчеркнула директор департамента промышленности и торговли администрации Дзержинска Наталия Туранова.

Отметим, что патрулирование общественных мест в городе будет проводиться на постоянной основе, а в случае повторных нарушений будут выписываться штрафы.

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