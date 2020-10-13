В Павловском районе завершили благоустройство площади около ДК «Заречный»

Площадь у дома культуры в рабочем поселке Тумботино в Павловском районе преобразилась благодаря нацпроекту Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке Тумботино Павловского района открыли благоустроенную площадь около дома культуры «Заречный». Преображение территории стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На площади у ДК была обновлена пешеходная зона, установлены лавочки и урны, а также новое освещение. Кроме того, подрядчик обустроил две детские игровые зоны и места для отдыха - беседки.

Финансирование проекта по благоустройству составило около 1,5 миллиона рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что благоустройство общественных пространств в регионе выходит на финишную прямую. Так, до конца октября должны быть завершены работы на 129 объектах.

- Благоустройство, казалось бы, небольших территорий делает населенные пункты нашего региона комфортнее и уютнее, - поделился глава региона. - Выделение федеральных средств позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. Территории становятся современными и, главное, отвечают запросам жителей.

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