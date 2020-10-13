Антиковидные патрули возобновляют свою работу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ежедневно будут работать патрули по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Специальные группы необходимые для обеспечения общественного порядка на период ограничительных мер возобновляют свою работу. Так, патрули по противодействию распространения коронавируса будут ежедневно работать в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Только за выходные патрулирующими было проверено 59 магазинов в двух крупных торговых центрах. Представители районной администрации совместно с полицией проверили соблюдение масочного режима в магазинах и наличие санитайзеров.

- Прежде всего, наша задача – это разъяснительная работа с субъектами предпринимательства, -пояснил и.о. начальника отдела по исполнению административного законодательства ОП №5 Артем Куделин. - В этот раз мы ограничились только предупреждениями.

Как отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин, сейчас около 90% предпринимателей соблюдают требования Указа губернатора области.

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