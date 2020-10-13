Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 29 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

По полученной информации на 13 октября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 35 350 человек, из них 17 460 проживает в Нижнем Новгороде, 17 890 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (3 133) и Павловском районе (1 580). Следом идёт город Бор — зараженных 1 205 человек, и 865 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 4 189

Ленинский – 2 757

Советский – 2 193

Канавинский – 2 128

Московский – 1 803

Сормовский – 1 759

Нижегородский – 1 386

Приокский – 1 245

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!